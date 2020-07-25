京東健康事業 擬赴港上市

京東集團今年6月18日在香港完成了第二次上市，路透旗下IFR報導，京東正計劃分拆京東健康赴港上市，籌資最少10億美元，相關工作已開展，最快今年底至明年初完成上市。

京東以中概股赴港二次上市，計畫分拆京東健康上市，同樣沒有選擇中國大陸A股上市，還是青睞赴港籌資。針對京東健康上市計畫，京東尚未就此置評。

京東健康去年5月宣布獨立運營，已開始位分拆上市進行布局，在去年通過一輪私募融資，出售了13.5%的股權，獲得超過10億美元的A輪融資。

京東健康主要布局在醫藥健康電商，擁有藥品零售、藥品批發、以及非藥物的泛健康類商品零售等業務；互聯網醫療主要圍繞患者需求，開展在線掛號、在線問診等醫療服務。

另外，健康服務類為用戶提供包括體檢、醫美、齒科、基因檢測、疫苗預約等在內的消費醫療服務；此外還有智慧解決方案，主要是服務線下實體藥店、醫院和政府部門等各合作方，提供基於互聯網+技術的信息化、智慧化解決方案。

為了促成京東健康分拆上市，京東集團在去年7月公布新的人事任命，京東集團副總裁、京東零售生活服務事業群總裁辛利軍擔任京東健康CEO，全面負責京東健康的戰略、管理、業務發展等工作。且京東零售集團輪值CEO徐雷擔任京東健康董事長。