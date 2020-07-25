投資人促賣TikTok股權 字節跳動執行長拒絕

字節跳動的全球化戰略遭遇前所未有的挑戰，包括紅杉資本在內的風險投資人，催促字節跳動CEO張一鳴，將旗下TikTok（抖音海外版）的多數股權出售，但遭到張一鳴拒絕。

彭博資訊報導，一位參與磋商的人士透露，這一方案已經討論了數月，反覆數次，不斷推倒重來，其中候選項包括一組風投公司或戰略合作夥伴，來購買額外股權。

字節跳動方面表示，對市場傳言，不予置評；紅杉資本方面同樣未予置評。

TikTok是字節跳動旗下專注海外市場的短影音應用，自2018年上線以來，已成為全球最受歡迎的應用之一，據Sensor Tower數據顯示，2020年4月，TikTok和抖音全球下載量已突破20億次。

但TikTok的大陸背景，近來在海外受到了沉重的政治壓力。

在印度市場，當地政府在6月29日宣布出於「安全」考慮，禁止包括TikTok和微信在內的59款大陸應用；在美國，7月8日美國總統川普表示，執政團隊正考慮禁止短影音應用TikTok。字節跳動如何在海外市場繼續立足，難度頗大。