Burberry攜騰訊 深圳開精品店

經濟日報 / 記者戴瑞芬／綜合報導
Burberry和騰訊攜手戰略合作打造的奢侈品行業首家社交零售精品店「Burberry 空·間」。（取自聯商網）
Burberry和騰訊攜手戰略合作打造的奢侈品行業首家社交零售精品店「Burberry 空·間」。（取自聯商網）

英國百年精品Burberry昨（24）日官方微博宣布，和騰訊攜手戰略合作打造的奢侈品行業首家社交零售精品店「Burberry 空·間」，7月31日將正式開業，新店首選大陸高新技術研發重鎮深圳灣萬象城。

Burberry進入中國市場已經20多年，共開出62家精品專賣店，目前正由老牌奢侈品向數位化轉型，傾力打造數位營銷。

Burberry首席執行官Marco Gobbetti表示，深圳「Burberry空·間」是Burberry與騰訊合作計劃的第一步，今後將攜手戰略合作打造以「社交零售」為概念的探索品牌零售場域。

騰訊總裁劉熾平指出，在大陸高新技術研發地深圳打造奢侈品行業首家社交零售精品店，特色在融合線下和線上平台，帶來數位化的沉浸式零售體驗。

「Burberry空·間」獨創的精品社交零售、數位沉浸式體驗，究竟是什麼概念？

Burberry強調，與騰訊技術合作的第一步是將社交平台的互動體驗融入實體零售環境中，通過專門的微信小程序，顧客可以解鎖專屬內容和個性化體驗，並分享給好友。新店內設有不同探索空間，每個空間都以獨立的概念打造，為顧客帶來獨特的互動體驗。

聯商網報導，Burberry曾在北京舉辦過一場大秀，兩位model在T台相遇瞬間完美換裝；或model走過T台便化作雪花瞬間飄散；走秀途中留下滯留的幻影；在舞台上同時出現四五個一模一樣的model……這場秀令全球觀眾瞠目結舌，因為真實的模特兒和全息影像的現實與數碼虛擬相結合，連在場看秀的觀眾也無法確定什麼是真實的，什麼是魔幻虛擬的。

現在，精品迷不用等到年度大秀，在深圳「Burberry空·間」就能感受數位的沉浸式零售體驗。聯商網報導，店內如試衣鏡般大小的觸摸屏，顧客可以查尋Burberry在全球各地的新品、時裝秀；店內人手一部iPad，方便顧客搜索商品並下單購買。

除此之外，Burberry與騰訊合作開發了微信小程序，為消費者提供店內導覽、產品信息等各式服務和內容，此外，顧客還可以透過小程序使用店內咖啡館兼社區空間Thomas's Cafe。

特別的是，消費者在深圳「Burberry空·間」進行沉浸式零售體驗，互動愈多，微信小程序就會發放社交貨幣，可以解鎖獨家內容和個性化體驗。並且顧客都能領養一個可愛的動物小精靈，小精靈會不斷升級。

Burberry 社交 深圳

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