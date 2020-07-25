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李嘉誠賣成都房產 估賺147億

經濟日報 / 記者林宸誼／綜合報導
香港首富李嘉誠近幾年頻繁出售長實在大陸和香港的資產。（本報系資料庫）
香港首富李嘉誠近幾年頻繁出售長實在大陸和香港的資產。（本報系資料庫）

李嘉誠家族名下的長實集團附屬公司HLV及Chinex將位於四川省成都市的南城都匯的住商項目，出售給禹洲集團控股50%的公司，預計將獲得港幣38.11億元（約新台幣147億元）的收益。

長實集團昨（24）日股價漲幅0.12%，報收港幣43.3元。

澎湃新聞報導，值得注意的是，長實集團和禹洲集團的這筆交易中，是以雙方互相提供貸款的方式進行。

按照公告內容，長實向買方禹洲墊付3.43億美元貸款 ，作為買方支付部分代價的資金，利息按照倫敦銀行同業拆息加年息5.5%的年利率計算。

長實表示，這次出售的項目為成都南城都匯的住商項目有23,253戶，包括第一期至第八期的住宅、商業項目以及停車場，在之前的銷售活動中已售出16,503戶，最近出售的部分涉及剩餘6,750戶及部分車位。

長實將在項目公司中保留一名董事，將協助項目營運，住宅項目也在將精裝修升級後推出市場。

近幾年，李嘉誠頻繁出售長實在大陸和香港的資產，套現超過人民幣千億元（約新台幣4,200億元）。

例如2019年10月，長實集團以超過人民幣40億元的交易總價，向融創中國出讓大連（樓盤）西崗項目；2016年10月，長江實業地產發布公告，以人民幣200億元賣掉了上海陸家嘴的「世紀匯」綜合體，這也是李嘉誠在大陸出售的最大一筆物業；2014年11月，李嘉誠以人民幣39.1億元賣掉了重慶大都會。

一邊是頻繁出售大陸項目，另一邊是李嘉誠大手筆的在英國進行投資。

李嘉誠十年前以10億英鎊投資的英國倫敦泰晤士河大型地產項目東倫敦康沃斯碼頭（Convoys Wharf），近期終於獲得英國政府批准動工興建。

2019年8月，李嘉誠斥資46億英鎊，全資收購英國最大酒吧營運商greene king（格林王）。

如今，李嘉誠家族在英國的資產涵蓋供水、供電、天然氣輸送、鐵路、通訊、零售等多個領域，控制著英國超過40%的電信市場、約四分之一的電力分銷市場、近三成的天然氣供應市場、近三分之一的碼頭等。

李嘉誠 英國 人民幣

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