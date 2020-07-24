美國首次以「人民幣匯率低估」 對大陸展開反補貼調查

針對美國商務部近日宣布，決定對原產於中國的紮帶（束線帶）產品發起反傾銷反補貼調查，並就「人民幣匯率低估」項目發起調查。大陸商務部指出，這是美國首次在反補貼案件中立案調查所謂「人民幣匯率低估」項目，中方對此堅決反對。

大陸商務部23日晚間特別就此發布新聞稿表示，中國實行以市場供求為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，市場在匯率形成中起決定性作用。

新聞稿強調，總體上，人民幣匯率處於合理均衡水平，並沒有被低估。自2005年以來，人民幣對美元已累計升值超過17%。根據國際清算銀行公布的數據，2005年初至2020年5月，人民幣名目有效匯率升值38%，實際有效匯率升值49%，是G20經濟體中最強勢的貨幣，在全球範圍內也是升值幅度最大的貨幣之一。

商務部指出，匯率問題超出了一成員按照世界貿易組織規則進行反補貼調查的權限。美國今年2月修改法規以對別國匯率進行反補貼調查，已涉嫌違反WTO規則，受到多方面反對。

新聞稿稱，即使按照美國法規，申請人的申訴內容也存在大量錯誤，不具備財政資助、利益授予和專向性等反補貼必備要素。中方敦促美方遵守現有國際規則，停止對所謂「人民幣匯率低估」進行反補貼調查。

受中美關係緊張情勢進一步升高影響，離岸、在岸人民幣對美元匯率22日盤中一度大貶，雙雙跌破1美元兌人民幣7.0元關口。美國商務部此舉是否意在逼升人民幣值得關注。

人民幣對美元即期匯價周四升破7.0大關，收在6.9961。受官方調控的人民幣對美元匯率中間價，24日下調17個基本點，報6.9938。