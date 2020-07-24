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7+7隔離 上海有條件放寬入境 為拚經濟鋪路

聯合報 / 記者蔡敏姿呂佳蓉／綜合報導
上海有條件放寬入境隔離規定，改採「7天集中+7天居家」。圖為上海浦東機場入境處早前景象。（中新社）
上海有條件放寬入境隔離規定，改採「7天集中+7天居家」。圖為上海浦東機場入境處早前景象。（中新社）

上海昨天宣布於七月二十七日零時起，對入境人員有條件改採「七天集中+七天居家」隔離措施，這是大陸全國第一個鬆綁邊境管制的城市。分析稱，大陸主要為了提振外貿經濟，也為十一月的「中國國際進口博覽會」鋪路。

上海有條件是指目的地為上海市、在上海市有固定居住場所，且符合居家隔離健康觀察條件，即被隔離對象為一戶一人或一戶一家。此措施適用江蘇、浙江和安徽三省的旅客，但前往其他省市者仍須集中隔離十四天。

公告稱，集中隔離第五天檢測結果若為陰性，將在第八天由各區安排專人專車從集中隔離點閉環轉運至居住場所，實施七天居家隔離健康觀察。而在結束居家隔離前，當事人和共同居家隔離人員都須再次採樣進行核酸檢測。均為陰性者，居家隔離滿七天後解除隔離措施。

邊境鬆綁牽動經濟，一名上海資深台商認為，大陸此舉主要目的是提振大陸外貿經濟，鬆綁邊境經濟活動，也為十一月「中國國際進口博覽會」提前做準備，屆時有可能放寬為「五天集中+五天居家」，降低差旅成本。

他認為，未來所有的檢測壓力會回到台灣，疫情前，台灣一天約二十萬人出境，假設未來飛大陸、日本、美國都需要核酸檢測證明，一天二十萬的量，台灣有辦法負荷嗎？呼籲台灣要及早做準備。要去國外談生意拿不到台灣的檢測報告，將影響外貿企業。

大陸已對南韓、日本、新加坡等發布「綠色通道」，僅針對從事重要商務、物流、生產和技術服務等必要活動人員。要逐步解除邊境管制，人、物、金融都是邊境經濟流通三要素。

另一位上海台商稱，台商分三波回大陸工作，分別為第一波在二月，基層台幹先登陸；第二波在三月，高階主管回大陸工廠簽下一季合約；第三波，集中在下半年，還有三分之一台商將重返大陸公司。

目前兩岸航班僅北京、上海、廈門、成都四城市五機場有直飛，入境後，皆會被送往隔離飯店，自費隔離十四天。

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