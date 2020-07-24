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廣東特殊區域 進出口增9.32%

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

海關總署廣東分署23日發布的統計數據顯示，今年上半年，廣東綜保區和其他類型特殊區域（下稱「特殊區域」）進出口3820.27億（人民幣，下同），同比增長9.32%，占廣東外貿進出口總值的12.49%。

中新社報導，數據顯示，香港仍為廣東省特殊區域進出口的最大貿易夥伴。東盟（東協）10國同比增長最快，增速超過60%。

海關總署廣東分署自貿區和特殊區域發展工作處處長黃祖活表示，目前廣東省綜合保稅區和其他類型特殊區域共15個，已經封關運作的13個。其中，已驗收的綜合保稅區3個（廣州白雲機場綜合保稅區、深圳鹽田綜合保稅區、虎門港綜合保稅區），已批復未驗收綜合保稅區5個。　　

13個已封關運作特殊區域（除汕頭保稅區）主要集中在珠三角，珠三角特殊區域進出口值占比在99%以上。今年上半年，福田保稅區繼續居廣東省特殊區域進出口值第1位。　

此外，2020年上半年，廣東省特殊區域各類新型業態發展活躍。其中，跨境電商網購保稅進出口64.28億元，同比增長37.9%；保稅維修進出口200.63億元，同比增長7.9%，維修產品主要為電子產品、通訊設備、航空航材、飛機發動機等。

廣東 海關 電商

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