東莞107項目開工 總投資708億

廣東省東莞市2020年三季度重大項目、增資擴產項目、TOD項目集中開工儀式22日在東莞市虎門、塘廈、中堂、南城四個會場同步舉行，共有107個項目集中開工，總投資約708.22億元（人民幣，下同）。

中新社報導，東莞市是世界知名的製造業城市，今年以來，東莞在新冠肺炎疫情的影響下，全力統籌推進疫情防控和經濟社會發展，穩定企業經營，在企業復工復產、金融幫扶、投資鬆綁、優化服務等方面出台多項幫扶措施，強化了對企業的精準服務，大力幫助企業解決經營問題，推動重大項目、增資擴產項目、TOD建設項目、城市更新項目等重點領域項目開工建設，經濟運行呈現止跌回穩、逐步向好的態勢，復甦步伐明顯地加快。

東莞市本次集中開工項目總共107個，包括5G高端線路板研發和生產、智能穿戴、消費類電子產品等終端產品的研發、通訊高端移動終端智能製造、科技消費類電子智能終端製造，以及新材料研發中心等多個製造業重點領域的重大項目、增資擴產項目，顯示出東莞製造業升級帶來的強大經濟發展動力。

本次集中開工項目中共有38個重大項目，集中開工的重大項目總投資達501.23億元，隨著本次107個項目的集中動工，東莞下半年將迎來新一波的發展。

接下來，東莞市將進一步強化重大項目建設戰時機制，落實快速落地攻堅行動各項舉措，簡化審批、提升服務效能，推動重大項目建設進一步提速，全力取爭全年完成重大項目投資900億元。