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兩岸食交會 首創線上、線下雙線併進

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
第四屆海峽兩岸食品交易會、第七屆閩台（泉州）食品交易會暨首屆線上食交會組委會披露，本屆展會成效超預期。（中新社）
第四屆海峽兩岸食品交易會、第七屆閩台（泉州）食品交易會暨首屆線上食交會組委會披露，本屆展會成效超預期。（中新社）

第四屆海峽兩岸食品交易會、第七屆閩台（泉州）食品交易會暨首屆線上食交會（簡稱食交會）組委會23日披露，本屆展會成效超預期，達成意向交易額138.6億元人民幣，同比增長28.6%。

中新社報導，本屆食交會7月20日至22日在福建晉江舉行，為今年疫情期間經商務部備案並如期舉辦的國內第一個食品專業展會。

「食交會」組委會相關負責人透露，本屆展會呈現規模創新高、專業性更強、創新元素多等三大亮點。其中，今年創新「線上+線下」雙線會展模式，吸引包括62家台企在內的693家企業現場參展、海內外1000多家企業線上參展，其中不乏盼盼、雅客、親親、久久王、蠟筆小新等眾多晉江知名食品企業，規模創歷史新高。

繼去年推出能量飲料掀起一陣「食尚」潮流後，今年「食交會」上盼盼食品推出了電解質補充飲料，以及針對疫情新經濟推出的自熱米飯等新產品。僅今年上半年，盼盼食品就連續推出十幾款新品，上線12條全新流水線，新增工人達上千名。

本屆「食交會」緊扣休閒食品製造上下游產業鏈，設置休閒食品成品、食品加工包裝機械、食品工藝技術、食品原輔材料及添加劑、包裝設計和新零售品牌共六大類別，集中展示食品行業最新動態、最新技術、最新潮流、最新產品，為來自各地客商提供國際性、專業化食品產業對接平台。　　

據初步統計，參展企業發布新品超過30%，吸引大量經銷商、採購商與會下單。「食交會」歷經多年精心培育，辦展規模和影響力逐年提升，閩台合作、國際交流的特色更加突出，已成為引領海峽兩岸食品行業發展的風向球，海內外食品企業、從業人員交流學習、洽談商機的大舞台。

晉江是中國品牌之都、福建「首富縣」，民營經濟發達、民企眾多。晉江食品產業起步於20世紀70年代末，彼時休閒食品剛剛興起，為晉江民企提供了得天獨厚的發展機會。經過多年耕耘，晉江休閒食品已在大陸各大食品主產區占有主導優勢，糖果、烘焙產量均居國內前列，擁有500多家食品製造企業。2019年，晉江食品飲料業實現產值514.72億元人民幣。

福建 疫情

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