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看好中國 外企投資上海熱情不減

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

外資企業看好中國、投資上海的熱情不減，22日，54個外資項目在滬集中簽約，投資總額超過80億美元。上海市市長龔正出席了當天的簽約儀式。

中新社報導，此次簽約的項目中，15個涉及新基建，涵蓋網絡科技、人工智能、生物醫藥、集成電路等產業；10個項目投資超1億美元，涉及商務服務、能源和金融等領域；3個項目來自世界500強企業。

德國著名醫藥公司勃林格殷格翰將投資在上海設立創新合作中心，該公司大中華區總裁兼CEO高齊飛表示，中國是勃林格殷格翰全球最重要的戰略市場之一，而作為中國改革和進一步開放的排頭兵，上海的生物醫藥產業佈局和先行先試政策是勃林格殷格翰堅定投資的信心基礎。

丹佛斯集團將增資至2.19億元人民幣，將中國公司正式升級為投資公司。丹佛斯中國區總裁徐陽稱，此舉旨在支持丹佛斯在中國這個「第二家鄉市場」業務的蓬勃發展。徐陽表示，上海作為丹佛斯的重要立足點，對公司在中國乃至亞太市場的業務增長起著決定性作用。

據悉，作為丹麥最大的工業集團，丹佛斯進入中國市場20餘年來取得了很大成功，目前中國市場為集團業務增長的貢獻率高達三分之一。

「對於西門子能源來說，不論在歷史上還是今天，上海都是我們在中國業務版圖上具有戰略意義的一環」，西門子能源高級財務副總裁、西門子能源有限公司大中華區財務負責人施丹睿說：上海已經成為西門子能源的地區總部，是西門子能源大中華區運營的樞紐，承載了公司的管理、生產、銷售、創新等價值鏈上的眾多關鍵職能，可以說對西門子能源全球運營都發揮著重要作用。

上海歷來高度重視利用外資，今年以來，上海創新運用雲推介、雲洽談、雲簽約等招商模式，全力穩住外資基本盤。上半年，上海實到外資102.8億美元，比去年同期增長5.4%；新增跨國公司地區總部26家、研發中心10家，累計分別達到746家和471家。

上海 外資 人民幣

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