浙江外企 上半年增1133家

浙江省商務廳表示，1-6月浙江新設外商投資企業1133家，合同外資164.1億美元，實際使用外資75.0億美元，同比增長7.9%，增幅高於全國11.9個百分點，增速位列沿海主要省市第一。

中新社報導，截至2020年6月底，浙江累計設外商投資企業68832家，投資總額8282.0億美元，合同外資4595.5億美元，實際使用外資2410.1億美元。

分析來看，1-6月浙江外商直接投資呈現幾大特點。浙江上半年引進外資總體保持平穩。1-6月，舟山、溫州、台州、金華、杭州、衢州和寧波七市實際使用外資實現正增長。其中，杭州實際使用外資33.3億美元，佔浙江全省總量的44.4%，同比增長26.8%。

外資併購成為浙江引資亮點。1-6月，該省新設外資併購企業59家，合同外資10.8億美元，同比增長204.5%。服務業成為浙江引資重要增長點，高技術製造業實現正增長。二季度，該省服務業實際使用外資50.6億美元，同比增長16.8%，佔浙江全省總量的67.4%。高技術製造業實際使用外資5.2億美元，同比增長8.9%。

同時，浙江外資項目質量不斷提高。此期間，浙江新設1億美元以上項目49個，合同外資59.5億美元，同比增長7.2%，佔浙江全省總量的36.3%。實際到資3000萬美元以上項目44個，同比增長18.9%，實際使用外資34.5億美元，同比增長49.4%。

1-6月，浙江的外資主要來源地保持穩定，歐洲發達國家到資跌幅收窄。據悉，來自歐洲的實際使用外資環比收窄14.9個百分點，其中英國、德國、義大利同比分別增長136.6%、19.8%、530.0%。來自美國的實際使用外資1.9億美元，同比增長109.6%。此外，浙江利潤再投資增幅保持快速增長。外資企業利潤再投資實際使用外資6.0億美元，同比增長43.9%，較去年同期提高2個百分點。