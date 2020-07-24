特斯拉零部件 陸製年底達80%

特斯拉發佈2020年第二季度財報數據顯示，特斯拉已經連續4個季度實現盈利。特斯拉上海工廠零部件供應本土化效果明顯，2020年年底預計中國產零部件率將達80%。此外，特斯拉還表示，上海工廠ModelY的生產線正在按計劃建設，預計首批將於2021年交付。

中新社報導，據乘聯會數據顯示，特斯拉第二季度在中國交付了3.1萬台車輛，占據其全球銷量的三成。Model3銷量十分亮眼，乘聯會數據顯示5月份Model3銷量達1.1萬輛，環比增長205%；6月份銷量1.49萬輛，環比增長35.22%。

從生產、銷售、交付到充電體系，特斯拉在中國短時間內建設並完善了一整套基礎體系。特斯拉方面表示，目前特斯拉門店在中國基本實現了一二線城市全覆蓋，並在中國推出了TeslaCenter，可提供售前諮詢、試乘試駕，銷售及交付，售後維修保養等一站式服務。

與此同時，特斯拉也是車企中自建充電樁數量最多的一家，目前在中國擁有超過2500個超級充電樁，2400個目的地充電樁，遍佈主要城市的核心商圈和熱門自駕路線。特斯拉表示，2020年將在中國新建4000+超級充電樁，這一數字是過去5年建設總量的2倍。