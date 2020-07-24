中蘭客專電氣化工程 開工

中國中鐵電氣化局消息，新建中衛至蘭州客運專線日前已在甘肅省白銀市黃河特大橋橋頭成功組立接觸網第一桿，標誌著中蘭客專電氣化工程正式開工。

中新社報導，中蘭客專跨越甘肅省和寧夏回族自治區，是中國八縱八橫高鐵網京蘭通道的重要組成部分。線路北起寧夏中衛，南至甘肅蘭州，全長約219公里，設計最高時速250公里，共設車站7座，其中新建車站5座、預留車站1座、既有車站1座。

中國中鐵電氣化局中蘭客專項目負責人李志國表示，中蘭客專電氣化工程主要涵蓋全線接觸網、電力、變電、中衛至北灣四電房屋及其附屬工程等專業的施工任務，全線共將組立接觸網支柱8500多根，架設接觸網導線600多條公里。

施工過程中，技術人員將應用恒張力放線車、接觸網智能診斷系統巡檢車、數控腕臂製作平台、數控吊弦預制平台、自動力矩扳手檢測儀、背負式鋰電壓接設備、高鐵精密擰緊系統等一批高鐵建設的先進裝備及信息化施工技術，確保中蘭客專牽引供電系統高標準高質量建成，為列車安全穩定運行提供可靠保障。

中國中鐵電氣化局透露，中蘭客專預計2022年建成，全線通車後，將加快形成中國西北地區連接華北地區的便捷快速客運通道，有利於均衡和完善區域內客運專線網，對深入推進西部開發、加強民族團結、加快沿線旅遊資源開發、全面建成小康社會等方面具有重要意義。