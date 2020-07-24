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進博會境外雲招商 在南韓舉行
第三屆中國國際進口博覽會將於今年11月在上海舉行。本屆的「境外雲招商」推介會日前在韓國首爾舉行，近300家韓國企業線上參與。
中新社報導，中國銀行首爾分行通過線上方式面向韓國企業舉行推介會。中國國際進口博覽局副局長劉福學在致辭中表示，進博會籌備工作並未因疫情停下腳步，第三屆進博會企業商業展規模將不斷擴大；這是境外企業瞭解中國市場、快速進入和拓展中國市場的高效平台，希望韓國企業抓住機遇。
中國駐韓國大使館經商處公使銜參讚谷金生說，中韓互為重要貿易夥伴和全球產業鏈、供應鏈的重要參與者，兩國攜手發展，將推動中韓經貿合作走深走實。他表示，中國駐韓國大使館願為韓國企業參展參會提供便利。
「很多韓國企業都在諮詢進博會」。中國銀行首爾分行行長黃德稱，將以此次推介會為契機，深化韓國中小企業與中國市場對接，繼續發揮連接中韓經貿合作金融橋樑的作用。
前兩屆進博會中，中行首爾分行攜手300家韓國企業參會，達成多項合作意向。中國銀行總行表示，海內外機構將跟進境內外展商、客商實際需求，突出雲上展會、科技辦會。
當天，來自韓國貿易協會、韓國進口協會等韓國企業線上參與了推介會。韓國貿易協會中國通商室室長徐旭台表示，希望進博會為韓中貿易交流注入新活力，計劃組織參與中國銀行服務博覽會期間舉辦的貿易投資對接會等。
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