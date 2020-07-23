南京房地產調控也升級 遏止離婚買房、3成房源供剛需

繼深圳祭出重磅調控房市後，南京23日凌晨也發文出台9大房地產調控措施，促進房地產市場平穩健康發展，遏制透過離婚獲取購房資格，並支持剛需者，規定商品住宅項目向當地戶籍無房家庭提供每批次不低於30%的房源。

據路透報導，南京市住房保障和房產局等7部門聯合出台房市新政，提出9項措施，其中規定夫妻離異的，任何一方自離異之日起2年內購買商品住房的，其擁有住房套數按離異前家庭總套數計算。從這項措施來看，這樣既可滿足離異人士合理住房需求，也可遏制透過離婚獲取購房資格的情況。

在加強土地市場調控方面，政策指出，依據土地市場狀況，加大住宅用地供應力度，合理有序安排上市，優先滿足剛需，穩定市場預期；嚴格執行「限房價、競地價」出讓模式，提高土地市場准入條件，建立熱點區域住宅用地報名單位資格篩查機制。

而對社會關注度高、預計購房人數多的熱點房地產項目，開發商制定針對性銷售方案，應嚴格按照審核公示方案開盤銷售。

據了解，大陸國家統計局發佈的6月大陸70城房價指數顯示，南京新房價格指數較上月上漲1%，漲幅位居70城前列。