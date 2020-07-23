美掀外交戰！人民幣即期匯率重上「7」 A股止步四連升

美中揚言互關領事館，矛盾進一步升級，人民幣即期匯率（CNY）今日卻由貶轉升，收盤升破7元，報6.9961元。

人民幣即期匯價昨日貶破7元大關，今日在岸匯價早隨中間價小幅低開29點報7.0088，其後在6.9910至7.0148之間波動。因美元走勢偏弱，最終即期反彈，收報6.9961升98點，重上7元大關。

人民幣兌美元中間價今報6.9921，則貶值203點，結束連續三日升值。

滬深股市低開，盤中權重類股急跌引發A股跌幅加劇，滬綜指一度瀉2.26%，跌破3,300點大關，午後隨着航天股拉升，滬指全日跌幅縮至0.24%，止步四連升，收報3,325.11點，3,300點失而復得，科創50指數首日公布，全日收跌0.21%。

由於美中外交衝突升溫，A股盤中軍工股趁勢炒作，包括 中船防務最高升近8%，航天科技升2%，軍工股應聲上揚。