螞蟻啟動上市後新動作：讓區塊鏈像行動支付改變生活

螞蟻集團董事長井賢棟在23日浙江杭州宣布，螞蟻區塊鏈正式升級為「螞蟻鏈」，將用於重構數位經濟的信任體系，讓區塊鏈像行動支付一樣改變生產和生活。

華西都市報旗下新媒體《封面新聞》報導，井賢棟指出，螞蟻最重要的產品就是建立信任，從2004年支付寶誕生開始，螞蟻就致力於解決「信任」這個制約數字經濟快速發展的關鍵痛點問題，之後推出的各類產品也旨在利用資料技術，讓信用成為一種財富，推動每個小企業和每個消費者無差別獲得普惠金融服務。

在井賢棟看來，「螞蟻鏈」的正式亮相，代表螞蟻集團在解決商業信任問題上走到了全新的發展階段，「螞蟻集團投身區塊鏈，相信區塊鏈可以重構數位時代的信任體系，希望區塊鏈能像移動支付一樣去改變數字時代人們的生產和生活。」

螞蟻集團從2015年開始布局區塊鏈，在發布會現場，井賢棟分享了螞蟻鏈已取得的三個關鍵成績，在技術上，螞蟻鏈連續四年每年全球專利申請數始終保持在第1名；在應用上，螞蟻鏈已經助力解決了50多個實際場景的信任問題；在商業上，螞蟻鏈目前每天「上鏈量」超過1億次。