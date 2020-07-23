新冠肺炎疫情未解 大陸服裝業今年恐蒸發1.68兆元

大陸服裝產業面臨史上最嚴重的一次「大撤退」。專家預計，今年服裝行業整體至少減少人民幣4,000億元營收（約新台幣1.68兆元），整體市場規模縮水15%。服裝類上市公司幾乎清一色預告上半年業績大幅下滑或虧損。

南方財富網報導，2020年是服裝業艱苦的一年，受疫情影響，市場需求擠壓，導致服裝業上游原料價格一度觸及歷史新低，至今仍在低檔徘徊。更可怕的是，全球疫情什麼時候結束目前還很難講。

大陸國家統計局數據顯示，服裝服飾業和家用紡織品業受終端需求萎縮影響，今年前五個月，工業增加值分別年減12.8%和10.6%，大陸全國限額以上單位服裝鞋帽、針紡織品零售額年降23.5%。

紡織服裝品牌管理專家程偉雄指出，此次服裝業遭遇的「大撤退」，是大陸國內服裝行業經過前幾十年快速發展後的必然，行業的產能過剩、低門檻、低附加值、低端製造、價格戰等因素，決定中國的服裝行業已經到必須改變的時候，疫情只是加速並加重行業變革。

他認為，服裝業短期難以走出發展困境，行業調整將持續一至兩年時間，這期間，落後產能被淘汰，強者恆強，大陸服裝業也將逐漸由粗放型走向精細化。

此外，上海國際棉花交易中心信息總監指出，服裝消費不好，必然會對上游原料形成負面回應，進而出現大幅暴跌。今年棉花、化纖原料等上游紡織原料就全部創近年新低，化纖原料由於原油暴跌的關係，甚至已經寫下歷史新低。

大陸是全球紡織服裝產業鏈最健全的國家，成為全球紡織服裝製造中心。從2001年到2010年，大陸布產量從290億公尺上升至907億公尺，紗產量從761萬噸上升至3,733萬噸，化纖產量從841萬噸上升至4,886萬噸，均為全球第一。