瑞銀上調大陸今年GDP 增速預測至2.5%

瑞銀首席中國經濟學家汪濤最新發布的研究報告，將中國大陸2020年實質GDP增速預測，由早前的1.5%上調至2.5%。

汪濤稱，受益於內需大幅改善、出口強於預期，大陸第2季GDP增速反彈幅度超預期。預計下半年大陸消費增速將轉正，房地產和基建投資繼續保持穩健。因此即便下半年GDP季比增速大幅放緩，實際GDP年比增速也應能反彈至5.5%-6%。

根據大陸國家統計局公布的數據，大陸第1季GDP下滑6.8%，但第2季就轉為增長3.2%，但上半年整體仍下降1.6%。

汪濤表示，雖然第2季中國整體經濟大幅反彈，但鑒於經濟活動仍未完全恢復常態、勞動力市場依然承壓，預期即將召開的中共中央政治局會議仍會維持目前宏觀政策的寬鬆基調，以支持下半年經濟的復甦。

但汪濤也認為，第2季經濟強勁反彈恐降低大陸官方短期內加碼政策寬鬆的可能性。預期大陸央行今年下調存款基準利率的可能性很低，全面調降存款準備率的可能性也有所下降，不過人行可能仍在今年內進行定向降準（規模相當於全面降準25個基點）。

汪濤23日發布的這份研究報告還指出，如果中國疫情不會再次大規模爆發，以及即便部分地區疫情出現反覆，也能像北京一樣有針對性的快速加以遏制，那麼下半年大陸國內消費應會進一步改善。

報告稱，一些目前恢復相對滯後的行業，例如：餐飲、國內旅遊、線下娛樂等，可望繼續好轉，消費者可能增加在體育/健身、醫療保健、日用品、教育、電信服務和公共事業方面的支出。

另一方面，受益於大規模地方政府專項債券發行，以及建設活動進一步回暖，汪濤預計，下半年大陸基建投資還會進一步走強。雖然居民的購房意願走弱，但受益於房貸條件放鬆、利率下降，地方政府邊際放鬆政策，以及近期的土地和戶籍改革，下半年中國房地產活動可望在第2季大幅反彈後繼續溫和增長。

此外，隨著其他主要經濟體活動限制逐步放鬆，外需也有望改善，出口應會繼續保持穩健，不過其他國家/地區生產逐步恢復可能會，在一定程度上會制約中國出口反彈的幅度。

汪濤也將大陸明年GDP增速預測，由原先的7.5%小幅調升至7.6%。與此同時，考慮到大陸近期南方洪災的影響和整體經濟反彈超預期，她也將大陸今明兩年CPI增速預測分別小幅上調至2.5%和2.1%。