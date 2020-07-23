雷軍：小米將斥資2,100億元 加碼科技創新

小米董事長兼CEO雷軍23日在人民日報撰文，小米規畫五年內投入人民幣500億元（約新台幣2,100億元），加大科技創新力度，使人工智慧物聯網成為貫穿智慧生態全產品、全平台、全場景的服務能力。

雷軍表示，當前，信息技術與實體製造行業正加速深度融合，消費電子產業快速向智慧化方向演進，人民群眾對智能生活充滿期待。企業家必須充分認識時代大勢，從自身優勢著手，打好數位經濟這張牌。穩扎穩打，堅定不移落實擴大內需戰略，更好地釋放中國超大規模市場的巨大潛力。

雷軍指出，小米從一家十幾個人的創業公司，成長為世界500大企業，不僅做出高品質的產品，還帶動數百個中小企業創新創業和效率提升，這正是中國經濟蓬勃發展的具體體現。下一步，小米計畫未來五年投入人民幣500億元，繼續加大科技創新力度。

雷軍稱，中國大陸第2季GDP由負轉正，表明中經濟具有強大韌勁，正走上穩步復甦軌道。在做好「六穩」工作，落實「六保」任務的過程中，民營企業將是生力軍。

他認為，新冠肺炎疫情的影響是暫時的、可控的，堅信中國經濟穩中向好、長期向好的基本趨勢不會改變，中市場經歷洗禮後將更具活力，中國企業經歷考驗將更具競爭力。