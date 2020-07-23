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大陸火星探測器發射升空 預計明年2月抵達火星
據央視新聞報導，中國大陸首次火星探測任務「天問ㄧ號」探測器，已於23日12時許在海南島東北海岸中國文昌航天發射場，由長征五號遙四運載火箭發射升空。
中國的火星探測器由環繞器和著陸巡視器兩部分組成，著陸巡視器未來在火星表面「軟著陸」後將釋放火星車，在火星表面進行巡視探測。
中國航天科技集團科技委主任包為民早前接受央視訪問時表示，火星探測器發射升空後，預計2021年2月到達火星的引力勢場以內，之後再經過火星的捕獲到達火星，火星車屆時將會停留90個火星日（約地球上3個多月）。
大陸這次火星探測任務預計在火星開展巡視探測、火星地貌特徵研究等多項任務。按計劃，「天問一號」火星探測器要一次性完成「繞、落、巡」（環繞、著陸和巡視探測）三大任務，這也象徵中國行星探測的正式啟航。
阿拉伯聯合大公國第一個火星探測器、也是阿拉伯國家首個火星探測器「希望號」，則已於日本時間本月20日6時58分，在日本九州鹿兒島縣「種子島太空中心」，由日本三菱重工業公司H-2A運載火箭發射升空。
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