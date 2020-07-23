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美團測試「拼好飯」功能　推「外賣版拼多多」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
美團測試「拼好飯」功能，推「外賣版拼多多」。圖/投資界
美團測試「拼好飯」功能，推「外賣版拼多多」。圖/投資界

大陸新的一輪外賣大戰開打，美團點評已在部分地區，測試一款名為「拼好飯」的產品，主打低價拼單、免配送費、免包裝費等。

截至港股上午收盤，美團漲幅3.38%，收港幣198.7元。

香港經濟日報報導，「拼好飯」拼單過程類似於拼多多中的拼單流程，用戶將購買的美食鏈接發送給另外一個用戶後，在規定的時間內，雙方完成支付後，即可拼單成功。

美團「拼好飯」用戶目前只能在微信小程序中進行拼單，且每天只能參與4次。

拼單人參與的拼單活動，僅限在發起人選購的門市選擇下單，食物有一定限制，拼單成功後，不能加購商品，也不能修改所選食物。

Tech報導，早在推出「拼好飯」前，美團就已推出類似的拼單功能——好友拼單，內置在商家頁中，只不過該功能並沒有像「拼好飯」那樣獨立出來，而且也並沒有特別大的優惠吸引用戶使用。所以美團選擇了模式上的「升級」。

這一次，美團將拼單功能獨立出來，也反映出看好外賣拼單模式的前景，透過在微信裡分享拼單小程序，不僅能調動從未在美團註冊的非活躍用戶，獲取潛在的大量用戶，而且也能鼓勵用戶進行拼單，刺激猶豫中的用戶下單消費，提升外賣下單率，從而聯動商家和外賣騎手的訂單率增高，這項新功能應能讓各方受益。

微信 拼多多 港股

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