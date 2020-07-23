台青返閩復工 手機辦完所有事

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
台灣青年李京機作為福州市台灣青年創業就業服務中心工作人員，為「12345」的客服人員。圖為李京機在派駐窗口工作。（中新社）
台灣青年李京機作為福州市台灣青年創業就業服務中心工作人員，為「12345」的客服人員。圖為李京機在派駐窗口工作。（中新社）

線上教學、賣網課、直播帶貨、一部手機玩轉衣食住行……受新冠疫情影響，返閩復工的台商台青們感覺拚事業的方式不同了。

中新社報導，過去幾個月，福州自強跆拳道館的台灣教練們，都當上了「主播」，通過網絡隔海教授弟子。「一開始很擔心場地跟視訊設備沒法提供足够的上課品質，但實際執行起來，能讓孩子們達到應有的水準和運動量。」跆拳道館的教練張雅雯說，為了與孩子們一起練習，家人們拿沙灘椅當輔助欄杆，拿嬰兒紙尿褲當踢靶，「在鏡頭的另一邊，我們這些教練也好像在看小品一樣，其樂融融」。

張雅雯計畫把「主播」經驗利用起來，在閩台家園台灣青年創新創業基地的幫助下，與福州在地互聯網教育品牌合作，尋找新客戶和營運方式。

來自台北的雲響藝術機構竹笛教師柯承妘，在疫情期間也開始線上教學，還與經營手工糖果的大陸男朋友混搭銷售「海峽甜園」手工藝術課程。「現在學生比疫情前更多了。」她說，「已有不少台灣師資願意加入直播平台」。

台商、閩台家園台灣青年創新創業基地執行長李宛芯認為，「互聯網+」為在閩台青創業帶來利好。該基地入駐的台企台青以文創業者居多，該基地日前與福州世坤網絡科技公司簽約合作，盡快發力電商渠道。

去年8月，福州開通台企台胞專窗，台灣高雄青年李京機作為福州市台灣青年創業就業服務中心工作人員派駐專窗，成為便民惠企服務平台「12345」線下無縫對接台胞的客服人員。福州市台灣青年創業就業服務中心去年已經幫助400多位台青領取一次性開業補助。李京機說，近日隨著更多台青返閩復工，申領各項惠台補貼的人會更多。

李京機說，大陸的網絡資訊多元便捷，「12345」平台、官方公眾號等都很方便。他擅長把多樣的大陸惠台政策，簡化成「懶人包」。從惠台舉措、靠譜牙醫，到台胞子女擇校政策，他都瞭然於胸。「但我做得最多的，是教鄉親怎樣用一部手機辦完所有事。」他笑道。

創業 青年 疫情

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