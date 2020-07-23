台資扎根內蒙 農機廠起死回生利泰金屬工業進駐集寧19年 營業額突破1.2億 汽車排氣管配件大陸市占率高達1／4

大陸內蒙古自治區烏蘭察布市集寧區，一家生產和加工不銹鋼絲的企業正在有序生產，20年前，這裡還是一個廢舊的農機廠。2001年，總投資2000萬美元的台資企業內蒙古集寧利泰金屬工業有限公司成立，2019年該公司營業額突破1.2億元人民幣。

中新社報導，來自台灣的生產部經理王志男說，該企業總部設在台灣，大陸有兩個分廠，分別在遼寧錦州和江蘇江陰。因產品與錦州廠類似，2001年，當地瀕臨倒閉的集寧老焊條廠負責人到錦州，希望得到幫助。在調研考察後，總部決定注入資金盤活老焊條廠，成立新公司，不到兩年這個廠就開始盈利了。

由於地理位置稍顯劣勢，降低成本成為經營團隊要攻克的難題。「內蒙古位置相對偏遠，所以組建生產所需的配套設施比較困難。生產銷售方面，所需原材料大多集中在浙江、福建等地，運輸成本相對較高，但客戶大部分在廣東、上海等沿海地區，成品銷售時外運成本也比別人高一點。」王志男坦言，「這就需要在每一個細節上追求管理到極致，這也是我來這裡的原因」。

產品足够好，是企業解決困難最有效的途徑，王志男說：「我們的汽車排氣管配件可以占到國內市場的四分之一，每四輛車就有一輛的汽車配件產自內蒙古，產自集寧的台資企業」。

讓大家意想不到的是，由於疫情，各種各樣的消毒工具成為熱銷品，該企業生產的彈簧製品正好滿足這一缺口，據王志男表示，適用於噴壺、洗手液、消毒液等消毒工具上的彈簧產品訂單呈現爆發式增長，目前正滿負荷生產。

目前該廠的技術投入和台灣總部一樣，同時另外組建一個技術研發團隊，用於彌補總部技術不足。王志男表示，目前企技術研發團隊主要研究將不銹鋼產品編成網用於蔬菜種植，起到阻隔蟲害、不施農藥的目的，目前正在試種階段。