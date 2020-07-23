減租捐物 北京台企助力抗疫

「新發地批發市場聚集性疫情發生以來，為保障北京隔離點、檢測點、定點醫院疫情垃圾以及2000餘家醫療機構普通醫廢的及時清運，員工常常頂著朝陽出門，踩著星星回公司。」北京潤泰環保科技有限公司總經理曾建華21日說。

中新社報導，潤泰環保是北京市指定的唯一一家處理新冠肺炎醫療廢棄物（新冠醫廢）的環保企業，2005年由台灣潤泰集團與日友環保公司在北京設立。日友環保於1994年建立了台灣第一家專業的醫療廢物處理廠。2003年非典（SARS）期間，台灣所有的SARS醫療廢棄物都經由他們處理，曾建華時任日友環保副總經理，負責醫廢處置指揮調度工作。

「6月新發地發生疫情以來，我們處置醫廢和垃圾的數量暴增，從每天60噸漲到了180多噸，最近逐步回落到80多噸」，曾建華說，天氣炎熱，車間溫度高達攝氏40度，一線員工穿著防護服，全副武裝工作12小時，脫下的衣服都能擰出水來。

「為避免困擾，疫情嚴重期間，大部分一線員工都不回家，吃住在公司。大家積極配合調度，沒有退縮，」曾建華介紹，6月12日至7月19日，潤泰環保共處置新冠醫廢395噸，新冠生活垃圾1537噸（含新發地廢物408噸），其他醫療廢物2572噸。

突如其來的疫情，各行各業都遭受前所未有的挑戰。北京君太太平洋百貨公司總裁、北京台資企業協會會長章啟正表示，越是困難的時刻，越是需要相互扶持。為降低各廠商的運營成本，公司立即制定減免措施，總計為租戶減免費用超過1億元（人民幣，下同）。

章啟正說，兩岸一家親，兩岸好、人民才會好。大陸台商是改革開放的受益者，應該擔起更大的社會責任，促使兩岸同胞和平友好、共存共榮，一起面對這次嚴峻挑戰。

台資企業、寶健（中國）有限公司總裁李道指出，疫情發生初期，公司第一時間響應，1月底就捐贈了價值1000餘萬元的空氣淨化器等產品馳援湖北，後又捐贈了價值1500萬元的復合功能被給前線白衣天使。