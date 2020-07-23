大陸新媒體 朝10大趨勢發展

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國大陸新媒體藍皮書「中國新媒體發展報告No.11（2020）」22日發布，對新媒體發展作出十大趨勢預判，包括：新基建帶動數字經濟迎來全面提速提質階段直播和短視頻仍處於黃金發展賽道；「5G+」加速產業互聯網變局；互聯網巨頭積極布局超級App生態等。

中新社報導，中國社會科學院新聞與傳播研究所及社會科學文獻出版社22日發布新媒體藍皮書：「中國新媒體發展報告No.11（2020）」。

報告指出，中國新媒體發展呈現十大趨勢，分別為：新基建帶動數字經濟迎來全面提速提質階段；網絡安全建設注重嚴管嚴控與開放創新並舉；直播和短視頻仍處於黃金發展賽道；「5G+」加速產業互聯網變局；互聯網巨頭積極布局超級App生態；互聯網企業出海面臨新階段發展機遇和挑戰；微傳播價值與媒體融合價值回歸本質；「耳朵經濟」迸發市場發展活力；網絡文化呈「破圈化」發展趨勢；數字社會治理共同體建設不斷推進。

具體來看，報告認為，疫情加速了中國大陸產業互聯網發展進程，傳統產業數字化發展共識進一步凝聚，產業互聯網化實踐加速推進。未來，5G、雲計算、大數據等技術將與產業發展緊密融合，產品研發得到昇級，產業鏈得到優化，催生新的產品類型、商業模式和管理服務。

報告稱，疫情期間，生鮮電商、在線辦公、無接觸服務等新數字化服務模式在培養用戶使用習慣的同時，加速了生活服務數字化轉型，也讓平台經濟快速發展。中國大陸互聯網巨頭紛紛搶占新賽道，強化超級App功能，新技術帶動互聯網應用邊界不斷擴張。

根據報告，後疫情時代越來越多的互聯網企業開始瞄準國際市場。與早期互聯網企業出海不同，此階段互聯網企業出海更加注重社會融入度和體系化，在具備技術保證和跨文化考慮的前提下進行業務布局。同時，在國際環境影響下，互聯網企業面臨因信息安全或其他層面的問題而受到打壓的風險。

新媒體 疫情

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