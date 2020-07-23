上海外貿 第2季進出口額負轉正

上海海關22日發布的統計數據顯示，今年上半年上海外貿好於中國大陸平均水平，第二季度進出口額由負轉正，由第一季度的同比（與去年同期相比）下降3.9%轉為增長2.4%，進出口總額為8248.4億元。

中新社報導，今年上半年，上海市累計實現進出口總值1.58兆元（人民幣，下同），比去年同期下降0.7%，比全中國大陸平均降幅小2.5個百分點，占同期全中國大陸進出口總值的11.1%。

今年前6個月，上海市有進出口實績的外貿企業4.5萬家，增加5.5%。其中，外商投資企業1.5萬家，合計進出口1.02兆元，增長1.6%；民營企業2.9萬家，合計進出口3752.5億元，增長9.5%。此外，國有企業進出口1824.6億元，下降22.8%。

機電產品是上半年上海主要出口商品，共出口4341.3億元，下降0.5%，占同期上海市出口總值的67.6%。同期，勞動密集型產品出口939.3億元，增長9.1%，其中，在口罩帶動下，紡織紗線、織物及製品出口392.7億元，增長61.6%。

在進口方面，今年前6個月，上海市進口高新技術產品達3120.9億元，增長12.3%，占同期上海市進口總值的33.2%。同期，鐵礦砂及其精礦進口424.1億元，下降1.5%；醫藥材及藥品進口417.7億元，增長1%；汽車進口219.2億元，下降超過四成。