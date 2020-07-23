陸高考落幕 考生買買買助推經濟

中國大陸一年一度的高考（大學聯考）日前落下帷幕，考生開啟「放鬆模式」，用「買買買」助推「後高考經濟」。電商平台拼多多日前發布「後高考經濟」消費數據稱，高考結束首日，平台數碼產品銷量較前一天上漲超過210%，其中，手機、電腦、智能手環、遊戲機和耳機位列產品銷量排行榜的前五位。

中新社報導，高考完第二天，來自石家莊的「00後」考生小蘇就預約了醫療美容機構的面診服務，「我準備報考空乘專業，想在入學前對眼部進行微整形。」小蘇說，高考前，自己的消費主體在書本、文具和吃穿上，高考後，消費類型變得更加多元，有更多消費自主權，可以趁機培養消費觀。

在整形、美妝、減肥等「顔值經濟」升溫的同時，以手機、電腦為代表的數碼產品也銷量不俗。在石家莊市太和電子城，家長蕭素娥正帶著女兒選購產品，「經歷疫情和高考後，孩子積攢的壓力逐漸釋放，釋放途徑之一就是購物消費。」在她看來，「後高考經濟」火爆固然有商家造勢的因素，但對孩子消費需求的滿足，既是對他們高中努力付出的獎勵，也是對即將到來的大學生活的激勵。

不少考生選擇用畢業旅行與高中告別。張梓騰的志願目標是土木工程專業，古樸的古建園林一直令他嚮往。「蘇州等地的古典園林蘊涵了豐富的哲學、歷史、人文習俗，是中國造園文化的精華。」張梓騰說，考慮到疫情因素，他更傾向於大陸國內短期遊。

此外，不少「準大學生」還選擇在高考後去充電。樂器培訓、編程等輔導班迎來消費小熱潮；健身房、駕校等也紛紛推出多項優惠措施吸引考生；各大視頻網站的VIP會員銷量也表現出了不同程度的上漲；隨著餐飲業復工復產取得顯著進展，不少餐飲店推出了畢業餐、升學宴等套餐，吸引了不少學生前來。