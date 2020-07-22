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滴滴推新品牌「花小豬打車」 瞄準陸低線年輕市場

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
滴滴22日宣布定位大陸年輕用戶市場的新品牌「花小豬打車」即將上線。（圖／取自澎湃新聞）
滴滴22日宣布定位大陸年輕用戶市場的新品牌「花小豬打車」即將上線。（圖／取自澎湃新聞）

滴滴22日宣布定位大陸年輕用戶市場的新品牌「花小豬打車」即將上線，今年3月開始，花小豬打車已在貴州遵義、山東臨沂等城市測試營運，憑藉實惠的價格和乘坐體驗，受到當地乘客和司機的歡迎，未來花小豬打車的測試營運將逐步推廣到大陸更多城市。據了解，由於低線城市互聯網出行滲透率仍低，因此花小豬打車瞄準低線市場。

據澎湃新聞報導，在車輛和司機方面，「花小豬打車」只對現有滴滴註冊車輛和司機開放，且採取了和滴滴同樣的安全和合規標準：司機每天出車前需人臉辨識，駕駛過程中全程錄音，乘客可以在花小豬APP內進行行程分享、緊急求助及報警等操作。

至於滴滴為何還要推出獨立新品牌？花小豬打車與滴滴快車等業務是否形成內部競爭？對此，滴滴表示，二者並非同質化競爭，從遵義、臨沂等地起步，花小豬打車似乎更偏向低線市場。滴滴指出，三四線城市和郊縣市場是新業務的目標市場之一，這些地方互聯網出行的滲透率還很低，一個實惠的產品能夠服務更多用戶。

在派單方式、用戶體驗上，花小豬與滴滴App也形成區別。滴滴指出，對乘客而言，花小豬目標定位是年輕用戶族群，且新業務更便宜，有更多的乘客小任務，乘客越活躍越便宜；對司機而言，不同於滴滴的全指派，新業務是半指派模式，司機可以選擇接自己認為合適的訂單，更加靈活。

據了解，花小豬由公司內部新組建的獨立團隊負責，獨立營運、獨立研發；負責人是原網約車平台公司副總裁、區域總經理孫樞，孫樞向滴滴出行CEO程維匯報。

程維在今年4月16日的公司戰略會上公布了未來3年的戰略目標，即「0188」：安全是滴滴發展的基石，沒有安全一切歸0；3年內實現全球每天服務1億單；大陸國內全出行滲透率8%；全球服務用戶MAU（月活躍用戶）逾8億。

滴滴出行

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