陸首輛火星車亮相 將進行探測揭開火星神秘面紗

大陸第一輛火星探測車正式發表。中國火星探測工程22日正式對外發布「中國首次火星探測任務天問一號1：1著陸平台和火星車」，將於7月下旬至8月上旬擇機實施，即將進行的大陸首次火星探測任務中，火星車將在火星表面工作逾90天，完成「環繞、著陸、巡視」3大目標，還會把在火星的所見所聞傳回地球，讓人們認識火星。

據央視新聞報導，此次火星探測是大陸行星探測階段的首次任務，也是大陸深空探測領域全新的里程碑，將一次實現「環繞、著陸、巡視」3個目標，這是其他國家第一次實施火星探測從未有過的，面臨的挑戰也是前所未有。

火星車最引人矚目的就是豎立在前端的桅桿，頂端的方形設備就像機器人的腦袋，而頂端的方形盒子，就是火星車的「眼睛」，上面有幫助火星車避開障礙來實施前行即時探測的全景相機，還有識別礦物質成分的多光譜相機。在火星車上，還裝有4個「大翅膀」，這正是太陽能電池板。除此之外，火星車還配有探測雷達、磁場探測儀和氣象測量儀，可以對火星進行全方位的探測。

和火星車一起亮相的還有1：1著陸平台，大陸首次火星探測任務中它將搭載火星車著陸到火星地表，開啟探測作業，邁出大陸火星探測的第一步。

至於為何要探測火星？據了解，以往的探測發現火星存在水的證據，火星上是否存在孕育生命的條件？火星是地球的過去還是地球的未來？這些成為火星研究的重大科學問題，研究火星對認識地球演變具有非常重要的比較意義。

中國科學院院士歐陽自遠指出，為了人類社會的可持續發展，火星可否改造成為適宜人類居住的綠色星球？只有這些重大科學問題被一一解答，才能清楚地思考地球和人類自身的未來。

今年，大陸、美國、阿聯等國家均已明確於今年執行火星探測任務，三個國家將在火星地表採樣、區域巡視性探測、熱大氣層測量等方面執行探測任務，進而為生命起源及演變、探索人類新家園等方面的研究提供重要支撐。