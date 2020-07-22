中美關係進一步惡化 離在岸人民幣迅速「破7」

房地產在特定時期會變成安全的投資，這在此時的中國大陸證明確實是如此，特別是在疫情肆虐後數個月被壓抑的需求雖已逐漸回升，但未來的展望仍充滿不確定性。正如我們一次又一次看到，問題在於任何想在一個受到重重管制的市場中找到安全投資標的的人，可能注定會失望，因為當價格漲得太高時，政府不可避免地會加強限制。北京當局應該做的是為投資人增加安全的選項，例如加速房地產投資信託的供應。

2020-07-22 10:32