中美關係進一步惡化 離在岸人民幣迅速「破7」
美方突然要求關閉中共駐休士頓總領館，引發市場擔憂中美衝突加劇，22日離岸、在岸人民幣快速走弱，雙雙跌破1美元對人民幣7元關口。其中在岸人民幣22日收報7.0059，貶值123個基點。
22日人民幣對美元中間價報6.9718，較上一日升值144個基點。
分析人士認為，需關注大陸後續的因應措施，以及美元偏弱背景下，人民幣仍可能在事件平息後轉強。
在岸人民幣對美元即期匯率，從15時30分左右直線走低，從6.97一線直線「破7」，最低貶值至7.0099，逼近7.10關口，吐回早盤超過300個基點的漲幅。隨後跌幅收窄，收報7.0059。
更多反映國際投資人意向的離岸人民幣對美元匯率，幾乎同時跌「破7」，一度大跌逾300個基點。
路透報導，一名中資銀行交易員認為，如果沒有新衍生的衝突，最終人民幣還是會跟隨美元走。
瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，美國突然的舉動促使市場了結人民幣多頭頭寸，市場將繼續觀察兩國後續可能採取的行動。
美國要求大陸在72小時內關閉休斯頓總領館，中共外交部最新回應表示，此次美方單方面限時關閉休士頓總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動；中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言