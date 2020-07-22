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中美關係進一步惡化 離在岸人民幣迅速「破7」

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
新華社
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美方突然要求關閉中共駐休士頓總領館，引發市場擔憂中美衝突加劇，22日離岸、在岸人民幣快速走弱，雙雙跌破1美元對人民幣7元關口。其中在岸人民幣22日收報7.0059，貶值123個基點。

22日人民幣對美元中間價報6.9718，較上一日升值144個基點。

分析人士認為，需關注大陸後續的因應措施，以及美元偏弱背景下，人民幣仍可能在事件平息後轉強。

在岸人民幣對美元即期匯率，從15時30分左右直線走低，從6.97一線直線「破7」，最低貶值至7.0099，逼近7.10關口，吐回早盤超過300個基點的漲幅。隨後跌幅收窄，收報7.0059。

更多反映國際投資人意向的離岸人民幣對美元匯率，幾乎同時跌「破7」，一度大跌逾300個基點。

路透報導，一名中資銀行交易員認為，如果沒有新衍生的衝突，最終人民幣還是會跟隨美元走。

瑞穗銀行亞洲首席策略師張建泰表示，美國突然的舉動促使市場了結人民幣多頭頭寸，市場將繼續觀察兩國後續可能採取的行動。

美國要求大陸在72小時內關閉休斯頓總領館，中共外交部最新回應表示，此次美方單方面限時關閉休士頓總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動；中方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則中方必將作出正當和必要反應。

人民幣 中共 外交部

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