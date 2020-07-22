大陸一線城市大學應屆畢業生 起薪逼近台幣3.5萬元

大陸人力資源機構「智聯招聘」與中國人民大學中國就業研究所連袂發布的報告指出，大陸一線城市應屆生平均起薪達到人民幣8,227元（約新台幣3.46萬元）。若分行業來看，信托/擔保/拍賣/典當應屆生起薪，更超過新台幣3.7萬元。

據北京經濟日報報導，這份「2020年第二季度應屆生就業市場景氣報告」顯示，受疫情影響，今年應屆生的春季求職「黃金期」也相應推遲，應屆生就業市場競爭激烈。從月度數據看，大學就業景氣逐漸回升，已由4月的0.81上升至6月的1.07。

分行業和職業來看，新職業、新基建人才缺口較大，成為應屆生就業增長點；教育/培訓職業就業較好，財務、法律求職競爭激烈。

報導稱，本季度應屆生就業景氣最好的行業為中介服務業。此外，教育/培訓/院校、娛樂/體育/休閒、房地產/建築/建材/工程、保險等行業的就業形勢也相對較好。

分城市等級來看，一線城市應屆生平均起薪最高，達人民幣8,227元。 新一線、二線、三線城市薪酬逐漸遞減，分別為6,807、6,310和6,244元。

報告指出，從趨勢變動來看，3月之後，一線和新一線城市應屆生薪酬變動較小，而二線、三線城市薪酬上升明顯。

應屆生起薪排名前三的行業為信托/擔保/拍賣/典當、中介服務、銀行等行業，分別為人民幣8,961元，8,768元和8,597元。此外，教育/培訓/院校、娛樂/體育/休閒等受益於直播經濟的帶動和數位化發展，也向應屆生開出了相對高的薪酬。