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WTO全面磋商削減漁業補貼 陸將「積極參與」

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
圖為海南省瓊海市潭門中心漁港。中新社
圖為海南省瓊海市潭門中心漁港。中新社

消息人士表示，世界貿易組織（WTO）21日決定就年底前削減漁業補貼進行全面磋商，大陸準備「積極參與」。還有兩名消息人士指出，大陸駐WTO大使張向晨在閉門會議上表示，他支持達成協議的時間表，並且「準備全面投入密集的談判中」。

據路透報導，過去的20年，WTO一直致力於就取消漁業補貼達成協議，環保人士稱補貼導致全球漁業資源銳減。WTO的164個成員國將在9月對草案開始「不間斷磋商」，期望到12月能夠達成協議。一名消息人士指出，各方將進行為期四周的談判。

歷史上來看，大陸抵制對其龐大的捕魚船隊規模和航程加以限制，所以能否達成協議被普遍認為取決於大陸參與磋商並遵守協議的意願。大陸、歐盟、美國、南韓和日本是五大補貼方，中美在這個問題的細節上存在分歧，在其他許多領域也有摩擦。

兩名消息人士指出，張向晨在閉門會議上表示，他支持達成協議的時間表，並且「準備全面投入密集的談判中」。但他們補充，張向晨也強調，有必要明確制定對大陸等發展中國家「有意義且有效的」特殊與差別待遇（SDT），這個問題在美國較為敏感，可能成為一項阻礙。

但美國政府表示，像大陸這樣的主要經濟體要求以發展中國家地位獲得豁免是不公平的。

據了解，Marine Policy期刊去年發表的一篇論文估計，2018年全球補貼為354億美元，不過並非所有補貼都是WTO針對的所謂「有害」補貼。

Friends of Ocean Action的戰略顧問Remi Parmentier表示，如果只是關於漁業，Remi Parmentier認為各國會達成一致，「大背景是貿易緊張局勢。」

WTO

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