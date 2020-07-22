陸外交部證實：美國要求72小時內 關閉陸駐休士頓總領館

大陸外交部發言人汪文斌證實，昨日美方突然要求大陸關閉駐休士頓總領館。他表示，這是美方單方面對中方發起的政治挑釁，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中美領事條約有關規定，蓄意破壞中美關係，十分蠻橫無理。陸方予以強烈譴責。陸方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定，否則必將作出正當和必要反應。

針對美方消息人士表示，美國要求大陸駐休士頓總領館在24日下午4點前閉館，以及領館人員要離開，這是否能證實？大陸外交部今日舉行例行記者會，會上汪文斌做出如上回應。

汪文斌說，一段時間以來，美國政府不斷向陸方甩鍋推責，對大陸進行汙名化攻擊，無端攻擊大陸的社會制度，無理刁難大陸駐美外交領事人員，對大陸在美留學人員進行恐嚇、盤查，沒收個人電子設備，甚至是無端拘押。此次美方單方面限時關閉中國駐休士頓總領館，是美對華採取的前所未有的升級行動。

汪文斌表示，陸方一貫堅持不干涉別國內政原則，滲透、干涉別國內政從來不是中國外交的基因和傳統。大陸駐美外交機構始終致力於促進中美兩國人民互相瞭解和友誼。陸方根據「維也納外交關係公約」和「維也納領事關係公約」為美駐華外交機構和人員履職提供便利。

汪文斌說，反觀美方，去年10月和今年6月兩次對大陸駐美外交人員無端設限，多次私自開拆中方的外交郵袋，查扣陸方公務用品。由於近期美方肆意汙名化和煽動仇視，大陸駐美使館近期已經收到針對中國駐美外交機構和人員的炸彈和死亡威脅。美駐華使館網站更是經常公然刊登攻擊大陸的文章。相比之下，是誰在干涉別國內政，是誰在搞滲透、搞對抗，事實一目了然。

汪文斌表示，美方聲稱美中關係不對等，這是美方的慣用藉口，毫無道理。事實上，單就中美駐對方國家使領館數量和外交領事人員數量而言，美方遠遠多於陸方。

汪文斌表示，陸方敦促美方立即撤銷有關錯誤決定。如果美方一意孤行，陸方必將採取措施堅決應對。