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陸股狂牛來了？每10個中國人 就有1人在炒股

聯合報 / 記者林則宏/即時報導
歐新社
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根據中國證券登記結算有限責任公司統計，A股6月新增股市投資人將近155萬，比去年同期大增近五成。目前大陸股市投資人總數已經達到1.68億，相當於每10個中國人就有超過1人在炒股。

大陸股市近期交易活絡，截至本月21日，滬深兩市成交額已連續14個交易日超過人民幣1兆元（約新台幣4.2兆元）大關。

22日早盤，陸股三大指數開低走高。截至午間收盤，上證指數上漲1.20%，收在3,360.78點。兩市半日成交額就超過人民幣7,300億元，預估全日成交量可望再度突破人民幣1兆元。

和前一個月相比，儘管6月滬深兩市日均交易額已經比5月成長逾15%，但金額僅達人民幣7,261億元，比7月低了一截。

指數節節高升、交易量高居不下，也吸引愈來愈多大陸民眾投入股海。據統計，大陸6月新增投資者154.90萬，年比增長46.71%。

截至6月底，A股投資者總數達1.68億，其中自然人1億6,735萬，占中國14億人口的12%。

由上海報業集團主管的財經媒體《財聯社》指出，6月是大陸今年以來股市開戶數第三高的月份，僅次於3月的189.12萬和4月的164.04萬。從近五年數據來看，3月都是陸股開戶的高峰期。

7月開戶數據尚未出爐，但中信證券的數據顯示，7月日均開戶數比6月又增長約30%，顯示仍有不少大陸民眾正積極加入股市投資行列之中。

人民幣 陸股

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