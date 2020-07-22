屢禁不絕！335元就能買一份 大陸的大學連就業數據都要造假

大陸某省近日宣布，今年當地高校畢業生初次就業率超去年同期水平。不過，這個數字也許並非真實情況。中共中央政法委機關報《法制日報》就指出，只要人民幣80元（約新台幣335元）就能在網上買到一份就業證明，有些大學則縱容甚至鼓勵畢業生就業數據造假。

中共中央向來重視大學畢業生就業情況，因為這對社會穩定有相當程度的影響。今年大陸高校畢業生高達874萬人，但受新冠肺炎疫情、經濟成長率下滑等因素影響，今年應屆畢業生就業壓力明顯高於往年。

為此，日前在「全國普通高等學校畢業生就業創業工作電視電話會議」中，大陸國務院總理李克強就表示，今年經濟下行壓力仍然較大，高校畢業生人數再創歷史新高，各級政府要確保今年高校畢業生就業水平不降低。

為達成中共中央要求也為了有助於校系招生，大陸一些大學長久以來就存在畢業生就業數據造假的現象。

為此，大陸教育部日前再度下發一份通知，要求各大學不准以任何方式強迫畢業生簽訂就業協議和勞動合同；不准將畢業證書、學位證書發放與畢業生簽約掛鉤；不准以戶檔托管為由勸說畢業生簽訂虛假就業協議；不准將畢業生頂崗實習、見習證明材料作為就業證明材料。

不過，法制日報22日發表的一篇調查報導指出，不少大學依然存在前述這些問題。報導甚至稱，「實際上，高校就業率『摻水』，在畢業生群體中早已是公開的秘密。」報導指出，由於被老師多番催促簽訂就業協議，有的畢業生不得不找關係、找門路完成任務。

重慶一名大學應屆畢業生就說，「班上還有好多未找到工作的同學都是托關係找別人蓋的章」。這名學生表示，雖然學校和輔導員未強制規定，必須要有就業協議才能畢業或拿到畢業證書、學位證書，但輔導員會不停透過微信或電話催促學生趕快交就業協議。

「輔導員說就業率會影響本專業下屆的招生率，我也希望自己的專業能夠越來越好，不至於招不到人而停辦，所以比較配合輔導員的工作。」

除找人幫忙蓋章外，法制日報指出，不少畢業生乾脆直接上網買就業證明。報導稱，在電商平台以「第三方協議」、「就業證明」等關鍵字搜索，就能找到大量商家提供這類服務。開具就業協議、第三方協議等證明，平均價格為人民幣80元至120元。

對於就業率長期造假的現象，法制日報表示，「高校縱容甚至鼓勵畢業生就業數據造假，會使大學誠信教育在最後一課崩塌，甚至可能讓學生在走向社會以後作出錯誤的道德選擇。」