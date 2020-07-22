尋求庇護！ 港媒：抗爭者循水路偷渡大陸轉逃台灣

港媒報導，近期有反送中抗爭者循水路偷渡前往大陸，他們計畫輾轉到福建後，再伺機轉往台灣尋求庇護，香港水警將加強可疑船隻的截查。

據港媒星島日報報導，水警日前在沙洲海面，截獲兩名企圖非法進入大陸的香港男子，正調查其偷渡動機。而近期循海路偷渡往大陸情況有增加趨勢，部分是走私客及逃避病疫檢測人士，當中有疑為反送中人士。

報導說，這些要到台灣的反送中運動的抗爭者，原本是打算直接偷渡往台灣，但因當局加強截查離港可疑船隻，所以改用迂迴路線，先偷渡往大陸，再轉逃台灣。

報導並引述消息說，至少有4名疑曾參反送中抗爭，他們在圈子中頗有名氣，早前獲他人安排取得大陸假證件改名換姓，再乘坐機動快艇潛逃大陸，輾轉逃往福建，不排除伺機從廈門偷渡往金門，尋求台灣庇護。

香港循水路偷渡前往大陸，主要有幾處熱門登船地點。東面是東平洲，偷渡客大部分會扮成旅遊人士等候登船；西面則是屯門的碼頭和避風塘，偷渡客主要假扮船員或釣魚人士，部分快艇會穿過工程繁忙的沙洲水域，逃避警方耳目，用極短時間衝往大陸水域，通常在黃昏或晚間最為活躍。