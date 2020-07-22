廣東外貿進出口 上半年回穩

海關總署廣東分署21日通報，最新統計顯示，今年上半年，廣東外貿進出口總值3.06兆元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）下降7.1%，降幅較前5個月收窄1.7個百分點，進出口總體逐步回穩。

中新社報導，從季度走勢看，今年二季度廣東進出口值達到1.69兆元，同比降幅收窄至3%，環比一季度增長23%。從月度走勢看，6月分，廣東的進出口同比由負轉正，同比增長0.8%。

一般貿易降幅收窄，保稅物流、市場採購逆勢增長。2020年上半年，廣東一般貿易進出口1.57兆元，同比下降4.7%，降幅較1至5月收窄2.8個百分點；同期，保稅物流進出口4918.1億元，同比增長8.6%；市場採購出口1264.3億元，同比增長49%。

民營企業由降轉增，比重進一步提升。2020年上半年，廣東民營企業進出口1.68兆元，同比增長0.6%，占廣東外貿總值的54.8%，占比較去年同期提升4.2個百分點。

對東盟（東協）延續增長態勢，對台灣實現正增長。2020年上半年，廣東對東盟進出口4708.4億元，同比增長6.8%，東盟繼續保持廣東第一大貿易夥伴的地位；對台灣進出口2394.8億元，同比增長4.6%；對美國進出口3287.6億元，同比下降13.5%。

防疫物資出口大幅增長帶動降幅收窄。2020年上半年，廣東出口醫藥品、醫療儀器及器械、紡織製品（含口罩）等防疫物資941.5億元，同比大幅增長1.7倍，拉動廣東整體出口增長3個百分點。同期，廣東出口手機1052.8億元，同比降19.2%。

海關分析稱，當前，新冠肺炎疫情衝擊的世界正在深刻變化，世界經濟衰退，國際貿易和投資萎縮，中美經貿摩擦影響持續顯現，年內廣東外貿發展外部環境嚴峻複雜。但廣東外貿發展韌性足，迴旋餘地大，廣東正積極統籌推進疫情防控和經濟社會發展，一系列穩外貿政策措施效應持續釋放。