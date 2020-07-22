福建實際利用台資 上半年5.9億元

今年上半年，福建利用台資增長較快。福建省商務廳7月21日通報，今年前6月，全省合同台資101億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長45%；實際利用台資5.9億元，同比增長45%。

閩台貿易也「逆勢而上」。統計數據顯示，今年1-5月，閩台進出口貿易額達310.4億元，同比增長1.3%；其中對台出口140.5億元，同比增長8.5%。

福建省商務廳相關負責人表示，今年以來，福建努力克服兩岸形勢變化和新冠肺炎疫情影響，著眼兩岸大局大勢，助力台企復工復產，著力推進閩台經貿融合發展，取得較好工作成效。

7月3日，由海峽兩岸經貿交流協會、大陸全國台企聯、福建省商務廳和福建省台港澳事務辦公室共同主辦的「台資企業拓內銷」線上推介對接系列活動首場對接會（福建專場）成功舉辦，助力台企出口轉內銷，百家台資企業和200多家陸資企業有效配對1000多場次，達成意向金額近10億元。