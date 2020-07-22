聽新聞
test
0:00 / 0:00
福建實際利用台資 上半年5.9億元
今年上半年，福建利用台資增長較快。福建省商務廳7月21日通報，今年前6月，全省合同台資101億元（人民幣，下同），同比（與去年同期相比）增長45%；實際利用台資5.9億元，同比增長45%。
閩台貿易也「逆勢而上」。統計數據顯示，今年1-5月，閩台進出口貿易額達310.4億元，同比增長1.3%；其中對台出口140.5億元，同比增長8.5%。
福建省商務廳相關負責人表示，今年以來，福建努力克服兩岸形勢變化和新冠肺炎疫情影響，著眼兩岸大局大勢，助力台企復工復產，著力推進閩台經貿融合發展，取得較好工作成效。
7月3日，由海峽兩岸經貿交流協會、大陸全國台企聯、福建省商務廳和福建省台港澳事務辦公室共同主辦的「台資企業拓內銷」線上推介對接系列活動首場對接會（福建專場）成功舉辦，助力台企出口轉內銷，百家台資企業和200多家陸資企業有效配對1000多場次，達成意向金額近10億元。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言