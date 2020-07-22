廣東涼茶自救 攜手新零售行銷

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

本就因疫情衝擊導致線下門店急劇萎縮，近日又曝出「添加西藥」事件，廣東傳統涼茶內外交困。近日，廣東傳統涼茶老字號品牌「平安堂」攜手新零售盒馬鮮生推出「日日鮮」涼茶，重新定義「鮮涼茶」標準，試圖吸引更多的年輕消費者。

中新社報導，涼茶是古代嶺南人以中草藥為原料開發出來的日常飲料。如今，涼茶已經成為廣東人日常生活中不可或缺的生活元素。街頭林立的涼茶舖，是當地城市獨特的風景線。

廣東涼茶行業，在疫情期間，只能用「慘」來形容。「今年以來，我們在廣東關掉了四分之一以上的門店，上半年營收下降了30%左右」。「平安堂」主理人黃若姮談到涼茶的現狀時表示，其他老字號品牌如黃振龍、金葫蘆等的情況都差不多。

除了疫情影響，行業裡的害群之馬也讓傳統涼茶雪上加霜。廣州警方近日在廣州番禺區查處一批非法涼茶店舖，為提高療效，吸引回頭客，這些經營者非法在涼茶裡添加西藥。

「平安堂」另一主理人黃若鵬表示，廣東涼茶人歷代都是用自己的名字、名譽向社會承諾、擔保，真正的涼茶人對自家字號非常珍惜，絕對不會做這種有損自家招牌的事。

廣東涼茶的危機幾年前已經開始浮現：門店租金、人工成本愈來愈高，層出不窮的飲品，如咖啡、奶茶等強勢占據年輕消費者市場。「2010年左右，平安堂的自有門店和加盟店一共有700多家，現在剩下不到130家，自有門店不到40家」，黃若姮說，如今，廣州一線繁華街道基本上看不到涼茶舖。

廣東涼茶該怎麼辦？「80後」的黃若姮和黃若鵬嘗試與盒馬方面合作推出「日日鮮涼茶」，包括「羅漢果菊花茶」和「癍痧」兩種口味。希望通過和盒馬的合作讓更多的年輕消費者知道還有涼茶這樣的傳統飲料。

盒馬為「日日鮮涼茶」生產、運輸和銷售過程制定了一系列的標準。如生產過程中，除了按照秘方投料外，原材料和產品都將分別送往第三方機構檢測。全程冷鏈運輸，超市也只售賣當天生產的涼茶。

涼茶 廣東 疫情

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