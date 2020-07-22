深圳95項新基建 總投資4119億

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

深圳市政府副秘書長吳優21日在深圳市新基建專場新聞發布會上稱，深圳市梳理出首批新基建項目總計95個，總投資4119億元（人民幣，下同），預計本年度可形成投資1006億元。

中新社報導，首批的95個新基建項目中，社會投資項目34個，總投資2447億元；政府投資項目61個，總投資1672億元。從項目的類型看，5G網絡、衛星通訊等信息基礎設施28個，總投資2452億元；集成電路、8K超高清、生物醫藥等創新基礎設施42個，總投資1016億元；智能製造、智慧能源、智能交通等融合基礎設施25個，總投資651億元。

吳優表示，深圳5G商用進程建設成效顯著，今年8月將實現5G網絡全市覆蓋。深圳寬帶普及和光纖入戶建設處於國際先行梯隊，固定寬帶人口普及率51.5%；光纖接入用戶占比達94.2%；多功能智能桿建設走在中國大陸前列。同時，深圳具有「基礎研究+企業研發」的創新雙引擎，率先攻克一批新基建的關鍵核心技術。

長期以來，深圳民營經濟領軍企業創新能力強，自主創新呈現出「四個90%」，即90%以上研發機構在企業、90%以上研發人員在企業、90%以上研發資金源於企業、90%以上專利發明出自企業。

深圳市工業和信息化局副局長徐志斌表示，截至今年6月底，深圳已累計新建和改造多功能智能桿近5478根（包含在建和已建成的），計畫年內建成多功能智能桿4526根。

深圳 人民幣

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