兩岸食交會 疫後攻線上市場

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導
第四屆海峽兩岸食品交易會今年展會積極探索「雙線會展」模式，實現線下+線上的雙線融合，銷售人員通過網絡直播推介產品。（中新社）
第四屆海峽兩岸食品交易會今年展會積極探索「雙線會展」模式，實現線下+線上的雙線融合，銷售人員通過網絡直播推介產品。（中新社）

「在這個特殊的年份，我們期待了很久，終於等到了今年第一場專業展會。」廈門太祖食品有限公司總經理蔡錦德21日在第四屆海峽兩岸食品交易會、第七屆閩台（泉州）食品交易會暨首屆線上食交會上如是說。

中新社報導，第四屆海峽兩岸食品交易會、第七屆閩台（泉州）食品交易會暨首屆線上食交會（簡稱「食交會」）於7月20日至22日在晉江舉辦，吸引了包括62家台企在內的海內外693家企業參展。

深耕大陸市場十幾年的台企「太祖食品」今年不僅展出最新、最全的牛軋全系列產品，還不乏蛋捲、海苔等古早口味食品，吸引了一批又一批觀眾和客商駐足品嘗、洽談。

「今年疫情對企業影響很大，讓我想起了當年的SARS。」蔡錦德來自金門，他回想道，「當時的金門幾乎成了一片孤島，也是因為SARS，讓我們下定了來大陸創業、發展的決心。」

在他看來，疫情帶來了挑戰，也倒逼著企業轉型，是一次危機，更是一個契機。復產以來，太祖食品開發了小程序、開通線上商城，並把更多精力投入產品的創新中。「在此期間，我們找到新原料，實現產品保質期的一大突破。無添加、更營養、更健康是我們最大的目標。這次參展算是測試我們產品知名度和認可度一次考試。」蔡錦德對此信心滿滿。

晉江市委書記劉文儒認為，「食交會」是推動晉台兩地食品產業協作發展的重要平台，也是深化閩台合作的前沿窗口。多年來，匯聚兩岸食品行業最新動態、技術、潮流的「食交會」，已成為引領休閒食品行業發展的風向球，為來自兩岸乃至世界各地的客商提供國際性、專業化食品產業對接平台。

為了吸引更多消費者，參展企業花樣百出。台企「唯王」食品把厨房、直播間都搬進展會。一邊是香氣四溢的美食，另一邊網紅主播賣力推銷，成為展會中一道風景線。

「我們的策略就是讓客戶聞香而來。」在唯王（福建）食品有限公司執行長淩大偉眼中，這次「食交會」不僅是企業戰疫後展示創新研發成果的新舞台，也是兩岸食品行業布局發力線上市場的新起點。

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