陸短缺職業排行 營銷、快遞、餐廳服務員 列前三

中國就業培訓技術指導中心21日發布「2020年第二季度全國招聘求職100個短缺職業排行」。根據排行，營銷員、快遞員、餐廳服務員仍列前三，與疫情防控相關的職業短缺程度有所緩解。

中新社報導，該排行來源於近期中國大陸102個定點監測城市公共就業服務機構填報的人力資源市場招聘、求職數據。根據中國大陸4月發布今年一季度短缺職業排行，排名前三的緊缺職業為營銷員、快遞員、餐廳服務員。此外，二季度排行「前十」緊缺職業本期保持基本穩定，只有「裝卸搬運工」退出「前十」，「市場營銷專業人員」從上期第13位進入本期第9位。

但與上期相比，本期「排行」有如下特點：一是進入「排行」的100個職業，從職業分類上看，結構保持總平穩。

二是職業排位呈現動態變化趨勢。本期有24個職業新進入「排行」，33個職業排位上升，37個職業排位下降（排位上升表明供求關係趨緊，排位下降代表供求關係有所緩解）。

三是招聘需求人數和求職人數「雙上升」，市場供求活躍度加大，從一個側面印證了實體經濟加快復甦的走勢。從「排行」100個職業看，招聘需求人數從一季度的137.6萬人上升到148.9萬人，上升8.2%；求職人數從一季度的52.6萬人上升到74.3萬人，上升41.3%。缺口數從一季度85.0萬人下降到74.6萬人，下降12.2%。

四是不同行業短缺程度有升有降。「電器接插件製造工」「電子產品製版工」「電容器製造工」「通信系統設備製造工」等電子類相關職業短缺程度有所緩解；「金屬熱處理工」「鑄造工」「工具鉗工」「衝壓工」「鉚工」等傳統製造業相關職業短缺程度加大。

五是與疫情防控相關職業短缺程度有所緩解。除「縫製機械裝配調試工」短缺程度加大外，「縫紉工」從第12位降到19位，「醫用材料產品生產工」從第78位下降到第99位，「內科醫師」「藥物製劑工」「裁剪工」等3個職業排位在100名之外，均出現明顯下降。