共享住宿 去年交易225億元

中國國家信息中心分享經濟研究中心21日發布的「中國共享住宿發展報告2020」顯示，2019年，中國大陸共享住宿行業的交易規模約為225億元（人民幣，下同），同比（與上一年同期相比）增長36.4%。但受新冠肺炎疫情衝擊，2020年前五個月，大陸共享住宿市場交易額同比下降72.1%。

中新社報導，報告顯示，2019年參與共享住宿行業的人數達到2億人，同比增長53.8%。其中共享住宿行業服務提供者人數約為618萬人，同比增長54.5%，房客人數達到1.9億人，較上年增長53.8%。2019年主要平台企業融資額約為1.5億元，同比大幅下降95.5%。

報告指出，2020年前五個月共享住宿市場交易額同比大幅下降，一方面是由於疫情防控下出行住宿需求大幅下降，訂單量急劇減少，前五個月訂單總量同比下降65%，接待人次同比下降63%；另一方面，需求極度疲軟也導致間夜價格出現較為明顯下降，前五個月平均間夜價格同比下降16%。

報告認為，共享住宿行業發展長期看好，但近期仍然存在諸多不確定性。一方面，長期看，行業繁榮發展的基本面並不會因疫情而發生根本改變；另一方面，由於全球疫情演進的不確定性，以及全球經濟和中國大陸經濟所存在的不確定性，對旅遊住宿服務行業的衝擊持續存在。

此外，大陸商務部官員21日稱，6月中國大陸商品零售額基本恢復到去年同期3兆元（人民幣，下同）的規模，居民消費逐步趨於活躍，今後將延續復甦。

商務部消費促進司官員表示，當前中國大陸商品銷售穩步回升，特別是消費升級類商品消費明顯反彈，如通訊器材、化妝品、家電銷售分別增長18.8%、20.5%和9.8%。1-6月，中國大陸全國商品零售額同比下降8.7%，降幅比1-5月收窄1.9個百分點。

據官方數據，6月中國大陸餐飲收入同比下降15.2%，降幅比3月收窄31.6個百分點。