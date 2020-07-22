大陸就業市場 二季度復甦顯著

中國大陸招聘平台BOSS直聘21日發布的「2020二季度人才吸引力報告」顯示，第二季度就業市場復甦顯著，招聘高峰延遲到來，小微企業需求和人才吸引力雙回暖，大陸人才需求環比（與上個季度相比）增長57.2%，同比（與去年同期相比）增長14.8%。

中新社報導，報告顯示，今年第二季度人才吸引力指數最高的行業前三名依然是互聯網、IT、在線教育。本季度城市人才吸引力位次也出現了洗牌，廣州第一次躍居城市人才吸引力指數榜單首位，武漢人才吸引力回歸前十位。

報告顯示，2020年第二季度，人才需求量前50城白領平均招聘月薪為8190元（人民幣，下同），北京以12602元領跑中國大陸。

值得注意的是，人才吸引力城市15強榜單由於疫情發展態勢和管控政策的不同，座次出現洗牌。廣州復工復產較早，社會生活秩序已基本恢復，求職者活躍程度較高。重啟的武漢就業市場在二季度空前活躍，輔以稅務減免和多種產業政策扶持，城市人才吸引力指數迅速增長。

報告認為，隨著中國大陸疫情基本得到控制，2020年第二季度的人才跨城流動意願較一季度明顯提升，武漢已再次恢復了對一線城市的人才淨流入狀態。

BOSS直聘研究院認為，2020年，除首次就業的職場新人，在有跳槽意願並希望跨城求職情況下，求職者在特定城市群內部流動的概率更高。第二季度，長三角和珠三角城市群的人才內部流動率已經高達97%，「以城市群為單位的人才大戰2.0階段」初具雛形。

報告表示，從企業規模來看，各規模企業的人才吸引力指數絕對值普遍回升，小微企業和大型企業變化較大。其中，20人以內規模的小微企業人才吸引力指數是過去一年以來的最高值，其原因與小微企業經營狀況好轉有關。