水利工程 將增80萬個職缺

在疫情和洪災夾擊下，大陸官方釋出水利重大工程加碼的明確訊號，將安排150項重大水利工程，總投資約人民幣1.29兆元（新台幣5.4兆元），能帶動直接和間接投資約人民幣6.6兆元（新台幣27.7兆元），年均增加80萬個就業職缺。

澎湃新聞報導，不僅是水利工程，包括綜合交通體系建設、高標準農田建設、現代化汙水處理系統工程等一大批超重大工程都在加緊籌備當中。業界專家認為，當前應加快頂層謀劃、加大政策力度推進落實一批超大項目，既有利於穩投資穩經濟，又有利於國計民生。

7月8日召開的國務院常務會研究部署2020-2022年重點推進150項重大水利工程建設，以促進擴大有效投資，增強防禦水旱災害能力。

國家發展改革委副秘書長蘇偉表示，從投資規模看，150項重大水利工程匡算總投資是人民幣1.29兆元，超過500億元的項目有五個，300億元到500億元的項目有四個，100億元到300億元的項目有18個。

水利部副部長葉建春指出，根據測算，上述投資能直接和間接帶動投資人民幣6.6兆元，同時年均增加就業職缺約80萬個。