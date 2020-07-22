全球多晶矽龍頭工廠爆炸

經濟日報 / 記者簡永祥／台北報導
陸太陽能大廠保利協鑫位於新疆的多晶矽工廠發生爆炸，正在估算相關損失，尚未公布何時復工。（新華社）
陸太陽能大廠保利協鑫位於新疆的多晶矽工廠發生爆炸，正在估算相關損失，尚未公布何時復工。（新華社）

彭博資訊報導，全球多晶矽龍頭保利協鑫位於新疆的多晶矽工廠，日前因精餾裝置問題引發爆炸，且在爆炸後已停產，目前保利協鑫正在估算相關損失，尚未公布何時復工。

該廠年產4.8萬公噸，約占大陸總產能近一成，產能不小，是否會推升多晶矽及多晶矽太陽能報價，相關業者正密切注意。

多晶矽為製造太陽能電池板的重要材料，早期每公斤報價曾飆升逾400美元，讓全球太陽能產業一度瘋狂搶料，後來報價狂跌，近一周每公斤報價僅7.2美元，凸顯整體供給過剩，價格低迷。

保利協鑫為聚焦中國市場的大型綜合環保能源企業。根據該公司官網，保利協鑫原本是中國保利集團旗下公司，最初的業務是經營鍋爐、發電廠、電廠管理，後來收購太陽能相關業務。

2006年10月正式在香港成立保利協鑫，並從多晶矽垂直整合，涵蓋多晶矽晶圓、太陽能電池及模組製 造及電站。目前在蘇州、徐州設有管理中心，並在新疆、揚州、常州、無錫、阜寧、寧夏、四川、北京、台灣台北等地設有代表處或子公司，另在美國舊金山等地設有研發中心。

報導指出，保利協鑫新疆多晶矽工廠年產能為4.8萬公噸，公司正在評估工廠損害情況，尚無預期復工時間。截至去年底，全球多晶矽總產量約51.8萬噸，今年預估增至55.1萬公噸，且幾乎集中在中國大陸。

國內太陽能廠認為，保利協鑫新疆的多晶矽廠爆炸，雖產能不小，但大陸因取消太陽能補貼，導致大陸廠必須轉向出口，爭取國外訂單，但受到新冠肺炎疫情衝擊，整體太陽能需求疲弱，大陸多晶矽、單多晶矽晶圓及電池處於供過於求，預料即使保利協鑫短期供給減少，應不至影響市場太大的波動。

新疆 爆炸 舊金山

延伸閱讀

美國務卿訪倫敦會英首相 談及香港與新疆問題

美制裁11家中企 中國避談人權爭議強調打壓

線西工廠實驗室管線爆炸 1男子手臂遭砸傷送醫治療

鎮江會館太陽能逆變器華為製造 立院將立刻拆除

相關新聞

大陸洪災經損超過3,600億

新冠肺炎疫情警報尚未解除，洪災導致的經濟損失已逾人民幣800億元（約新台幣3,600億元），市場分析，洪災尚未改變大陸經...

全球多晶矽龍頭工廠爆炸

彭博資訊報導，全球多晶矽龍頭保利協鑫位於新疆的多晶矽工廠，日前因精餾裝置問題引發爆炸，且在爆炸後已停產，目前保利協鑫正在...

大陸就業市場 二季度復甦顯著

中國大陸招聘平台BOSS直聘21日發布的「2020二季度人才吸引力報告」顯示，第二季度就業市場復甦顯著，招聘高峰延遲到來...

共享住宿 去年交易225億元

中國國家信息中心分享經濟研究中心21日發布的「中國共享住宿發展報告2020」顯示，2019年，中國大陸共享住宿行業的交易...

陸短缺職業排行 營銷、快遞、餐廳服務員 列前三

中國就業培訓技術指導中心21日發布「2020年第二季度全國招聘求職100個短缺職業排行」。根據排行，營銷員、快遞員、餐廳...

兩岸食交會 疫後攻線上市場

「在這個特殊的年份，我們期待了很久，終於等到了今年第一場專業展會。」廈門太祖食品有限公司總經理蔡錦德21日在第四屆海峽兩...

深圳95項新基建 總投資4119億

深圳市政府副秘書長吳優21日在深圳市新基建專場新聞發布會上稱，深圳市梳理出首批新基建項目總計95個，總投資4119億元（...

廣東涼茶自救 攜手新零售行銷

本就因疫情衝擊導致線下門店急劇萎縮，近日又曝出「添加西藥」事件，廣東傳統涼茶內外交困。近日，廣東傳統涼茶老字號品牌「平安...

福建實際利用台資 上半年5.9億元

今年上半年，福建利用台資增長較快。福建省商務廳7月21日通報，今年前6月，全省合同台資101億元（人民幣，下同），同比（...

廣東外貿進出口 上半年回穩

海關總署廣東分署21日通報，最新統計顯示，今年上半年，廣東外貿進出口總值3.06兆元（人民幣，下同），同比（與去年同期相...

星巴克揪阿里 攻行動點餐

星巴克「在線點，到店取」的行動點單服務「啡快」，昨（21）日起全面接入阿里各App平台服務10億消費者，包括B2B、B2...

水利工程 將增80萬個職缺

在疫情和洪災夾擊下，大陸官方釋出水利重大工程加碼的明確訊號，將安排150項重大水利工程，總投資約人民幣1.29兆元（新台...

熱門新聞

三峽「潰壩」一傳再傳？ 成大水利專家：其實超級安全

「武統」或「和統」台灣？大陸學界罕見為此公開對陣

疫情蔓延下 大陸「充氣娃娃」海外訂單翻倍 來自義德最多！

鴻海旗下富智康宣布 上半年淨虧損31.3億元

香港青年評論組織批蔡政府：騙很大、賭很凶

台海第4次軍事危機？ 專家：此時爆發機率最高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。