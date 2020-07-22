全球多晶矽龍頭工廠爆炸

彭博資訊報導，全球多晶矽龍頭保利協鑫位於新疆的多晶矽工廠，日前因精餾裝置問題引發爆炸，且在爆炸後已停產，目前保利協鑫正在估算相關損失，尚未公布何時復工。

該廠年產4.8萬公噸，約占大陸總產能近一成，產能不小，是否會推升多晶矽及多晶矽太陽能報價，相關業者正密切注意。

多晶矽為製造太陽能電池板的重要材料，早期每公斤報價曾飆升逾400美元，讓全球太陽能產業一度瘋狂搶料，後來報價狂跌，近一周每公斤報價僅7.2美元，凸顯整體供給過剩，價格低迷。

保利協鑫為聚焦中國市場的大型綜合環保能源企業。根據該公司官網，保利協鑫原本是中國保利集團旗下公司，最初的業務是經營鍋爐、發電廠、電廠管理，後來收購太陽能相關業務。

2006年10月正式在香港成立保利協鑫，並從多晶矽垂直整合，涵蓋多晶矽晶圓、太陽能電池及模組製 造及電站。目前在蘇州、徐州設有管理中心，並在新疆、揚州、常州、無錫、阜寧、寧夏、四川、北京、台灣台北等地設有代表處或子公司，另在美國舊金山等地設有研發中心。

報導指出，保利協鑫新疆多晶矽工廠年產能為4.8萬公噸，公司正在評估工廠損害情況，尚無預期復工時間。截至去年底，全球多晶矽總產量約51.8萬噸，今年預估增至55.1萬公噸，且幾乎集中在中國大陸。

國內太陽能廠認為，保利協鑫新疆的多晶矽廠爆炸，雖產能不小，但大陸因取消太陽能補貼，導致大陸廠必須轉向出口，爭取國外訂單，但受到新冠肺炎疫情衝擊，整體太陽能需求疲弱，大陸多晶矽、單多晶矽晶圓及電池處於供過於求，預料即使保利協鑫短期供給減少，應不至影響市場太大的波動。