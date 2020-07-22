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大陸洪災經損超過3,600億

經濟日報 / 記者李仲維／綜合報導
大陸今年汛期洪患導致的經濟損失已超過人民幣800億元（約新台幣3,600億元），西南地區到長江中下游災情慘重。（中新社）
大陸今年汛期洪患導致的經濟損失已超過人民幣800億元（約新台幣3,600億元），西南地區到長江中下游災情慘重。（中新社）

新冠肺炎疫情警報尚未解除，洪災導致的經濟損失已逾人民幣800億元（約新台幣3,600億元），市場分析，洪災尚未改變大陸經濟和通膨的趨勢，全年來看，災後重建會在一定程度上擴大投資需求，對經濟具有拉動作用。

進入汛期後，大陸南方地區汛情嚴重，特別是6月來，從西南地區到長江中下游地區遭受嚴重洪澇災害，大陸已進入防汛關鍵時期。

證券時報報導，截至目前，相關地區的上市公司暫未受到洪澇災害影響，但短期內因洪災導致的物價上漲已經顯現。6月以來，大陸活豬價格連續六周上漲。除了季節性上漲因素外，南方洪澇災害也推高部分地區的豬肉價格。

應急管理部副部長鄭國光表示，截至7月13日，洪澇災害已經造成大陸27個省區市3,873萬人次受災，141人死亡失蹤，倒塌房屋2.9萬間，造成直接經濟損失人民幣861.6億元（約新台幣3,628.81億元）。

根據華創證券的研究，進入21世紀以來，2003年、2005年、2007年、2010年、2016年洪災較為嚴重。隨著經濟發展和防災治水能力增強，近年受災面積、受災人口都有明顯下降。

鄭國光表示，與前五年同期相比，本輪洪澇災害至今，受災人口下降7.3%，因災死亡同期相比下降51.2%，倒塌房屋的數量下降69.3%，直接經濟損失下降9.4%。

每年7至8月是大陸防汛最關鍵時期。分析認為，今年的汛期中，7月較為關鍵。中信證券首席經濟學家諸建芳表示，7月中旬以後，如果雨帶能夠北移，集中重疊降雨的風險減小，洪澇壓力就會較為可控。

華創證券首席宏觀分析師張瑜指出，由於蔬菜的生產周期短，災情對價格只能推動一時，蔬菜價格雖然上漲，但漲幅有限。諸建芳也認為，今年來看，受疫情和洪水的雙重衝擊，6月消費者物價指數（CPI）比5月上行明顯，這可能使第3季通膨預期有所抬升，但預計不會實質性改變全年通膨下行的大趨勢。

多項研究報告指出，短期內洪災將拖累基建與房地產的施工進度。諸建芳表示，更傾向關注洪水可能導致的交通運輸限制、施工限制等，但洪水目前並未對整體工業生產造成明顯的擾動。

通膨 疫情

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