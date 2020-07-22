星巴克揪阿里 攻行動點餐

星巴克「在線點，到店取」的行動點單服務「啡快」，昨（21）日起全面接入阿里各App平台服務10億消費者，包括B2B、B2C的手機淘寶、地圖導航的高德、團購網口碑及支付寶等，還有送餐的餓了麼隨後也將上線，星巴克在陸拓展「新零售」，聯手阿里如虎添翼。

大陸電商巨頭阿里巴巴21日宣布，與星巴克升級行動點單服務「啡快」，透過阿里巴巴商業作業系統，星巴克可觸及阿里巴巴數位經濟體近10億的消費者。

據星巴克今年6月發布的股東信，2020財年星巴克將在中國大陸開出500家門店，總門店數達到4,900家，占全球門店的四分之一，其中「啡快」的新零售相關業態占比吃重。

路透報導，阿里集團副總裁徐宏說，疫情突顯出數位化的重要性，阿里致力於透過阿里商業作業系統，加速品牌的商業數位化轉型。

36氪報導，行動支付訂單持續攀升，是星巴克中國持續加碼數字創新的重要依據。今年2月疫情高峰期星巴克在大陸的數字化訂單占80%，截至上半年數字化訂單已達22%，星巴克評估，經此一「疫」，大陸消費者的線上購物習慣已經養成。

星巴克在2018年8月與阿里達成全面零售合作，2018年12月上線全新的線上新零售智慧門市。