美制裁11家陸企 陸外交部：將採取一切必要措施

美國商務部20日將與「侵犯新疆人權」有關的11家大陸公司列入被制裁實體清單，大陸外交部21日對此表示，美方以人權為藉口，濫用出口管制措施，將大陸企業列入實體清單，中方將採取一切必要舉措維護大陸企業權益。

據澎湃新聞報導，21日，大陸外交部發言人汪文斌主持例行記者會，有媒體就美國商務部把與所謂「侵犯新疆人權有關」的11家大陸公司列入被制裁實體清單等相關內容提問。

對此，汪文斌表示，「美方以所謂的人權為藉口，濫用出口管制措施，將有關中國企業列入實體清單，這違反國際關係基本準則，干涉中國內政，損害中方利益，中方對此堅決反對」。

汪文斌指出，美方關心的根本不是人權問題，而是企圖打壓大陸企業，破壞新疆穩定，抹黑大陸治疆政策，國際社會看得十分清楚，敦促美方糾正錯誤，撤銷相關決定，中方將持續採取一切必要舉措維護大陸企業合法權益。